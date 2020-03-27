Как будут работать зоомагазины в Самаре и Самарской области с 28 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T22:25:19+03:00

Узнали, будут ли работать зоомагазины в Самарской области с 28 марта по 5 апреля на нерабочей неделе

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Жителям региона рассказали, как будут работать зоомагазины в Самаре и Самарской области с 28 марат по 5 апреля. Напомним, что с этими торговыми точками до поледнего была неясность, и владельцы животных - а также сами бизнесмены очень переживали. Ведь здесь также продают корма, таблетки и прочие важнейшие вещи для тех, кто на равных живет в семьях горожан.

И теперь стало известно, что магазины с зоотоварами не закроют, также как и продуктовые точки и аптеки. А вот другие арендаторы торговых центров работать не будут: здесь не будут продавать одежду, обувь, технику и многое другое.

В Самарской области объявлены жесткие ограничения на нерабочую неделю. Следить за соблюдением порядка будет полиция, они же отловят тех, кто сбежал из-под самоизоляции. Их могут наказать и госпитализировать принудительно.

В нашей подборке мы рассказываем обо всех ограничениях.

ИСТОЧНИК KP.RU