Еще неделю без футбола: «Крылья Советов» снова продлили карантин
Руководство «Крыльев Советов» совместно с медицинским штабом клуба приняли решение отсрочить дату старта тренировок. Если ранее планировалось, что команда встретится в Самаре 1 апреля, теперь игроки приступят к занятиям 7 апреля. Это решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
– Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально, – сообщается пресс-служба самарского клуба.
Руководство лиги озвучит сроки возобновления чемпионата России 10 апреля. После 22 игр подопечные Миодрага Божовича расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU