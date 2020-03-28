2020-03-28T08:44:10+03:00
Спорт

Еще неделю без футбола: «Крылья Советов» снова продлили карантин

Такие меры приняты в качестве профилактики распространения коронавируса
Владислав КИРСАНОВ
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Первоначальной датой возвращения на поле было 1 апреляПервоначальной датой возвращения на поле было 1 апреляФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Руководство «Крыльев Советов» совместно с медицинским штабом клуба приняли решение отсрочить дату старта тренировок. Если ранее планировалось, что команда встретится в Самаре 1 апреля, теперь игроки приступят к занятиям 7 апреля. Это решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

– Иностранные футболисты «Крыльев» находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально, – сообщается пресс-служба самарского клуба.

Руководство лиги озвучит сроки возобновления чемпионата России 10 апреля. После 22 игр подопечные Миодрага Божовича расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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