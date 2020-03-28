2020-03-28T09:56:07+03:00
Общество

В Самарской области мужчина разъезжал по поддельным правам

Правоохранители задержали подозреваемого
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Теперь задержанному грозит тюремное заключениеТеперь задержанному грозит тюремное заключениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Исаклинском районе Самарской области был остановлен автомобиль местного жителя за нарушение ПДД. Тот предоставил документы, которые вызвали у правоохранителей подозрение в подлинности. Права были отправлены дознаватели, который установил, что документы являются липовыми.

– 30-летний мужчина нигде не работает, а также ранее не привлекался ни к уголовное, ни к административной ответственности. Были составлены административные протоколы за управление транспортом, не имея прав, а также за нарушение ПДД, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Также заведено уголовное дело по статье «Подделка документов». Максимальная санкция подразумевает до одного года лишения свободы. Расследование обстоятельств дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тольяттинский инфекционист: инкубационный период коронавируса может оказаться дольше, чем 14 дней
Мужчина с коронавирусом, побывавший в самарском аэропорту, умер в Оренбургской области
В Самаре из-за пожара в квартире эвакуировали целый подъезд
В Самарской области мужчина разъезжал по поддельным правам
Еще неделю без футбола: «Крылья Советов» снова продлили карантин
Как будут работать зоомагазины в Самаре и Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Жителям Самары расскажут, чем заняться на нерабочей неделе
За порядком на улицах в Самаре с 28 марта по 5 апреля будут следить полицейские патрули
В Самарской области в эти выходные будет малооблачно и тепло
Стало известно расписание электричек из Самары на неделю с 28 марта по 5 апреля
Заставляют работать и рисковать? Минтруда открыл горячую линию для самарцев
Жители Самары обеспокоили военные, которые учатся воевать с коронавирусом
Как будут работать ТЦ и рестораны в Самаре с 28 марта по 5 апреля
Как будет работать Почта России в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
В Самаре люди штурмуют Центр занятости населения
Как будут работать МФЦ в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Первый выздоровевший от коронавируса в Самаре: его лечили 14 дней