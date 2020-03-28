В Самарской области мужчина разъезжал по поддельным правам

28 Март 2020 2020-03-28T09:56:07+03:00

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В Исаклинском районе Самарской области был остановлен автомобиль местного жителя за нарушение ПДД. Тот предоставил документы, которые вызвали у правоохранителей подозрение в подлинности. Права были отправлены дознаватели, который установил, что документы являются липовыми.

– 30-летний мужчина нигде не работает, а также ранее не привлекался ни к уголовное, ни к административной ответственности. Были составлены административные протоколы за управление транспортом, не имея прав, а также за нарушение ПДД, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Также заведено уголовное дело по статье «Подделка документов». Максимальная санкция подразумевает до одного года лишения свободы. Расследование обстоятельств дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU