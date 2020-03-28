2020-03-28T10:43:30+03:00
Общество

В Самаре из-за пожара в квартире эвакуировали целый подъезд

К счастью, обошлось без пострадавших
Владислав КИРСАНОВ
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В одной из квартир горели домашние вещиВ одной из квартир горели домашние вещиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера, 27 марта, в Самаре произошло ЧП в Железнодорожном районе города. Около 22 часов вечера в одной из квартир на улице Мяги случился пожар. На место экстренно были отправлены специальные подразделения.

– Из дома было эвакуировано 15 человек. Никто из них не погиб и не пострадал. На место прибыло 28 пожарных. Они справились с огнем менее чем за 20 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По версии спасателей, горели домашние вещи. Однако компетентным органам предстоит установить все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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