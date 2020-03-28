Тольяттинский инфекционист: инкубационный период коронавируса может оказаться дольше, чем 14 дней
Тольяттинские врачи призывают жителей региона максимально ответственно отнестись к угрозе коронавируса. По их мнению, новая инфекция не так уж и проста и может еще преподнести сюрпризы. Главный инфекционист больницы №5 в Тольятти Николай Каравашкин отметил, что коронавирус может быть опаснее гриппа и ОРВИ именно из-за непредсказуемости влияния на организм.
- У нас есть пациенты, у которых начали возникать похожие симптомы уже после 14 дней. Это говорит о том, что инкубационный период может оказаться дольше, чем мы ожидаем. Также в группе риска находятся люди, болеющие пневмонией, - рассказал он на встрече с Дмитрием Азаровым.
Следующая неделя в регионе будет нерабочей. Жителей просят быть максимально осторожными и стараться не выходить на улицу. Не будут работать развлекательные заведения, торговые центры.
- Я прошу всех максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Оставайтесь по возможности дома. Соблюдайте карантин, - отметил Николай Каравашкин.
Более полная информация о том, что будет и что не будет работать в эти дни - в нашей подборке.
ИСТОЧНИК KP.RU