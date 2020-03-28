2020-03-28T11:53:36+03:00
Общество

Тольяттинский инфекционист: инкубационный период коронавируса может оказаться дольше, чем 14 дней

По словам Николая Карвашкина уже есть примеры, когда симптомы начинают возникать после двух недель
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинские медики поделились опытом работы с коронавирусными больнымиТольяттинские медики поделились опытом работы с коронавирусными больными
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Тольяттинские врачи призывают жителей региона максимально ответственно отнестись к угрозе коронавируса. По их мнению, новая инфекция не так уж и проста и может еще преподнести сюрпризы. Главный инфекционист больницы №5 в Тольятти Николай Каравашкин отметил, что коронавирус может быть опаснее гриппа и ОРВИ именно из-за непредсказуемости влияния на организм.

- У нас есть пациенты, у которых начали возникать похожие симптомы уже после 14 дней. Это говорит о том, что инкубационный период может оказаться дольше, чем мы ожидаем. Также в группе риска находятся люди, болеющие пневмонией, - рассказал он на встрече с Дмитрием Азаровым.

Следующая неделя в регионе будет нерабочей. Жителей просят быть максимально осторожными и стараться не выходить на улицу. Не будут работать развлекательные заведения, торговые центры.

- Я прошу всех максимально ответственно отнестись к своему здоровью. Оставайтесь по возможности дома. Соблюдайте карантин, - отметил Николай Каравашкин.

Более полная информация о том, что будет и что не будет работать в эти дни - в нашей подборке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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