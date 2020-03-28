Количество заболевших коронавирусом в Самарской области за минувшие сутки не изменилось

28 Март 2020 2020-03-28T12:42:39+03:00

49 человек по всей стране были выписаны по выздоровлению Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зарегистрировано 228 новых случаев в 26 регионах страны

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Управление Роспотребнадзора отчиталось о новых заболевших коронавирусной инфекцией в России. За минувшие сутки зафиксировано 228 новых случаев в 26 регионах. Самарской области в этом списке нет.

– 114 человек заболело в Москве, в Московской области – 36 случаев. 11 в Санкт-Петербурге, 8 в Краснодарском крае. Всего в стране 1264 случая заболевания коронавирусом. 49 человек были выписаны по выздоровлению, – сообщает надзорное ведомство.

Отметим, что на данный момент в Самарской области зафиксировано 14 случаев заболевания инфекцией. Все граждане находятся в специальных боксах. Среди них также есть один ребенок. Состояние у всех, кроме одного человека стабильное.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU