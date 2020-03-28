Легионер «Крыльев Советов» заявил, что счастлив находится в Самаре

28 Март 2020 2020-03-28T13:42:49+03:00

До перехода в самарскую команду Зеффан был в статусе свободного агента Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал детали своего перехода в команду, а также как ощущает себя в новой стране и городе. Алжирец отметил, что помимо самарского варианта, было еще несколько клубов, которые были в нем заинтересованы.

– «Крылья» показали самый конкретный интерес. А мне как раз требовалось что-то такое. Я испытал огромное облегчение, когда подписал с самарцами контракт. Я был в восторге! Я сейчас в Самаре, в «Крыльях Советов». Очень рад, – цитирует игрока иностранное издание Foot Mercato.

Подопечные Миодрага Божовича располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице. Сейчас иностранные игроки ожидают возобновления тренировок на клубной базе. Карантин в команде продлится до 7 апреля.

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Такие меры приняты в качестве профилактики распространения коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU