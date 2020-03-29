Это не шутка: первого апреля в Самарской области снова пойдет снег
Начало «карантинной» нерабочей недели порадует жителей Самарской области теплом, но, к сожалению, оно сохранится не на долго. Об этом сообщили в Приволжском Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 марта, воздух в регионе прогреется до +10...+15 градусов. Будет дуть теплый южный ветер со скоростью 7 — 12 м\с. Осадков не ожидается.
- Территория Самарской области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая теплая погода со слабым ветром. В условиях безоблачного неба воздух в ночные часы будет остывать до значений, близких к нулевым, днем сможет неплохо прогреться - увеличится суточный ход температуры, - сказано на сайте Приволжского УГМС.
Во вторник, 31 марта, будет также тепло, но погода немного испортится, местами в регионе пройдут небольшие дожди.
А уже в ночь на 1 апреля, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а на смену дождю придет мокрый снег. Такие осадки сохранятся в регионе и днем 1 апреля. Будет прохладно. Столбики термометров поднимутся всего до +1..+6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU