Это не шутка: первого апреля в Самарской области снова пойдет снег

29 Март 2020 2020-03-29T22:06:12+03:00

Зима в Самаре не хочет сдавать свои позиции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Начало «карантинной» нерабочей недели порадует жителей Самарской области теплом, но, к сожалению, оно сохранится не на долго. Об этом сообщили в Приволжском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 марта, воздух в регионе прогреется до +10...+15 градусов. Будет дуть теплый южный ветер со скоростью 7 — 12 м\с. Осадков не ожидается.

- Территория Самарской области будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая теплая погода со слабым ветром. В условиях безоблачного неба воздух в ночные часы будет остывать до значений, близких к нулевым, днем сможет неплохо прогреться - увеличится суточный ход температуры, - сказано на сайте Приволжского УГМС.

Во вторник, 31 марта, будет также тепло, но погода немного испортится, местами в регионе пройдут небольшие дожди.

А уже в ночь на 1 апреля, ожидается заметное похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а на смену дождю придет мокрый снег. Такие осадки сохранятся в регионе и днем 1 апреля. Будет прохладно. Столбики термометров поднимутся всего до +1..+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU