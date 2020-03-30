Влетел в столб: ранним утром в Самарской области в ДТП погиб мужчина

30 Март 2020 2020-03-30T08:32:18+03:00

Также в ДТП пострадала пассажирка легковушки ФОТО: ДТП 163 https://vk.com/dtp_163 Фото: СОЦСЕТИ

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Сегодня, 30 марта, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Около 7 утра на Новокуйбышевском шоссе водитель «Калины» влетел на световую опору. В момент происшествия в салоне находились двое – водитель погиб на месте происшествия, пассажирка – госпитализирована.

– Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранителям предстоит установить все детали этой аварии. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU