Влетел в столб: ранним утром в Самарской области в ДТП погиб мужчина
Сегодня, 30 марта, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Около 7 утра на Новокуйбышевском шоссе водитель «Калины» влетел на световую опору. В момент происшествия в салоне находились двое – водитель погиб на месте происшествия, пассажирка – госпитализирована.
– Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранителям предстоит установить все детали этой аварии. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU