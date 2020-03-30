2020-03-30T08:55:40+03:00
Общество

В Самарской области мужчина задолжал ребенку алиментов на 900 тысяч рублей

За это приставы арестовали автомобиль горе-отца
Владислав КИРСАНОВ
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Если мужчина не оплатит долг перед ребенком, он останется без автомобиляЕсли мужчина не оплатит долг перед ребенком, он останется без автомобиляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Жигулевска за нарушения правил дорожного движения остановили мужчину. Выяснилось, что он имеет долг по штрафам на 28 тысяч рублей. На место были вызваны судебные приставы, которые установили, что гражданин не только любит нарушать ПДД, но и не платит алименты своему ребенку.

– Долг по ним составил более 900 тысяч рублей. Представителям исполнительной власти не оставалось ничего, кроме как арестовать на месте автомобиль должника. Машина была отправлена на штрафстоянку, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В том случае, если мужчина не оплатит по счетам в течение 10 дней, транспортное средство отправится на торги. Сумма, которую получат приставы, отправится по задолженностям гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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