Самарская область снова бьет многолетние температурные рекорды

30 Март 2020 2020-03-30T09:26:22+03:00

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Вчера, 29 марта, в Самарской области снова было аномально тепло в сравнении с минувшими годами. Так, в столице региона было зафиксировано +14,8 градусов, что на 0,9 выше, нежели 13 лет назад. Теплее всего в воскресенье было в Большой Глушице и Авангарде – там воздух прогрелся до +17,8 и +17,7 градусов соответственно.

– Рекорд 1978 года побит в Серноводске, Челно-Вершинах и Кинель-Черкассах. Последняя метеостанция зафиксировала самое большое отклонение из всех – 3,1 градуса, – сообщает Приволжское УГМС.

Холоднее всего в этот день было в Клявлино – +10,8, однако это на 0,3 больше, чем в 2009 году. Последний дни марта в регионе обещают быть теплыми, а вот в начале апреля ожидается снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU