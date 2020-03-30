2020-03-30T12:05:00+03:00
Общество

Под Тольятти сотрудники ГИБДД вычислили мужчину с наркотиками

При себе у гражданина было 7 граммов запрещенного вещества
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному жителю Оренбургской области грозит до трех лет тюрьмыЗадержанному жителю Оренбургской области грозит до трех лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области на посту села Зеленовка сотрудники ГИБДД остановили легковушку. В ходе проверки документов полицейские заметили, что пассажир машины буквально не находит себе места. Было принято решение проверить гражданина.

– В сумке у 31-летнего жителя Оренбургской области находилось около 7 граммов марихуаны. Это является значительным размером. Задержанный пояснил, что нигде не работает, к уголовной ответственности не привлекался, а наркотик приобрел для личного употребления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали преступления, а также выясняют возможный канал поставки запрещенного вещества. Максимальное наказание по данной статье подразумевает до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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