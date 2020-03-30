Под Тольятти сотрудники ГИБДД вычислили мужчину с наркотиками
В Самарской области на посту села Зеленовка сотрудники ГИБДД остановили легковушку. В ходе проверки документов полицейские заметили, что пассажир машины буквально не находит себе места. Было принято решение проверить гражданина.
– В сумке у 31-летнего жителя Оренбургской области находилось около 7 граммов марихуаны. Это является значительным размером. Задержанный пояснил, что нигде не работает, к уголовной ответственности не привлекался, а наркотик приобрел для личного употребления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали преступления, а также выясняют возможный канал поставки запрещенного вещества. Максимальное наказание по данной статье подразумевает до трех лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU