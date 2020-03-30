2020-03-30T12:01:22+03:00
Общество

Нельзя летучих мышей, змей и обезьян: в России могут запретить есть экзотических животных

Врачи предполагают, что именно в результате их приготовления появился коронавирус
Владислав КИРСАНОВ
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Соответствующие предложение поступило от депутатовСоответствующие предложение поступило от депутатовФото: Наталия АНДРЕАССЕН
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Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направит министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение с предложением запретить продажу и приготовления непромысловых животных в России.

– Врачи утверждают, что опасный коронавирус появился в результате употребления в пищу экзотических животных в Китае. В нашей стране также существуют места и заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни. Там в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, экзотические млекопитающие. Очевидно, что поедание таких блюд также может стать причиной возникновения новых вирусов, – цитирует Владимира Петрова News.ru.

Отмечается, что многие эпидемии и пандемии произошли после передачи инфекции от животного человеку. При этом депутат не предлагает ограничить употребление экзотических животных по всему миру, поскольку это невозможно. Речь идет исключительно о России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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