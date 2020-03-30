2020-03-30T12:55:18+03:00
Общество

В детских садах Самары появились дежурные группы

Более 700 детей сегодня будут в учреждениях
Владислав КИРСАНОВ
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Организовано 165 групп в 115 садахОрганизовано 165 групп в 115 садахФото: Архив КП
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Детские сады Самарской области открыли дежурные группы. Они предназначены для детей работников бесперебойных жизнеобеспечивающих производств, экстренных служб, муниципальных и госслужащих, которые будет работать в течение выходной недели.

– С понедельника, 30 марта, дошкольников примут 165 групп в 115 детских садах. В Самаре от родителей дошкольников поступило 744 заявки. Во время пребывания в дежурных группах детям будет обеспечен присмотр и медицинский контроль, – сообщает администрация Самары.

Любой вопрос можно задать на горячей линии министерства образования и науки Самарской области – (846) 333-64-14. Вопросы по детским садам можно адресовать в приемную руководителя департамента образования – (846)332-32-50, а также руководителю ведомства Елене Чернеге – 8-917-017-17-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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