Главный судебный пристав региона расскажет в пресс-центре «Комсомолки», как будет работать служба в вынужденные выходные
Это можно будет увидеть в прямой трансляции в группе «КП-Самара»
Глава УФССП по Самарской области станет гостем пресс-центра "КП-Самара"
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В понедельник, 30 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» побывает руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главный судебный пристав Самарской области Закир Муратов.
Глава ведомства расскажет о том, как судебные приставы будут работать в вынужденные выходные, которые, напомним, продлятся до 5 апреля. Это можно будет увидеть в прямой трансляции в официальной группе «Комсомольской правды - Самара» в соцсети «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU