Главный судебный пристав региона расскажет в пресс-центре «Комсомолки», как будет работать служба в вынужденные выходные

30 Март 2020 2020-03-30T11:53:39+03:00

Это можно будет увидеть в прямой трансляции в группе «КП-Самара»

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В понедельник, 30 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды - Самара» побывает руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области - главный судебный пристав Самарской области Закир Муратов.

Глава ведомства расскажет о том, как судебные приставы будут работать в вынужденные выходные, которые, напомним, продлятся до 5 апреля. Это можно будет увидеть в прямой трансляции в официальной группе «Комсомольской правды - Самара» в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU