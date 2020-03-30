Елена Лапушкина призвала жителей Самары оставаться дома и обезопасить себя

30 Март 2020 2020-03-30T11:42:06+03:00

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Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к жителям региона с просьбой оставаться дома. Это необходимо для предупреждения распространения коронавируса и безопасносит людей, их родных и близких. Глава города напомнила, что объявленные президентом России дни – это не каникулы или отпуск. Это вынужденная мера, направленная на защиту людей.

– Я прекрасно понимаю, как хочется в эти тёплые весенние дни погулять по нашей любимой набережной или в городских парках, насладиться чудесной погодой. Но я прошу вас не делать этого и с пониманием отнестись к жизненно важным для всех нас ограничениям. Особенно важно сохранять режим самоизоляции людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, – сказала Елена Лапушкина.

Она также попросила внимательно отнестись к рекомендациям медиков: тщательно мыть руки, использовать антисептики, при выходе в магазин или на прогулку с домашними животными соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU