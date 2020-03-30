Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 30 марта не выросло

30 Март 2020 2020-03-30T12:08:39+03:00

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В Самарской области не выросло количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 30 марта. Всего в регионе заболели 14 человек, один уже выздоровел. 13 находятся в больницах. В состоянии средней тяжести только один.

Напомним, что в пятницу заболела маленькая девочка. От коронавируса в Самарской области никто не умирал. Однако в соседней Оренбуржской области скончался мужчина, который прилетел с коронавирусом в самарский аэропорт и уже там пересел на автомобиль.

Всего в России 302 новых случая коронавируса, всего больны 1836 человек в 71 регионе. 9 человек умерли, 66 человек выздоровели.

Сообщаем последние новости о развитии ситуации с коронавирусом в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU