2020-03-30T12:37:11+03:00
Общество

Министр здравоохранения Самарской области попросил жителей регионе не верить фейкам и соблюдать карантин

Он также призвал самарцев поддержать медиков
Владислав КИРСАНОВ
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За последние три дня новых заболевших в регионе не появилось ФОТО: твиттер Михаила РатмановаЗа последние три дня новых заболевших в регионе не появилось ФОТО: твиттер Михаила РатмановаФото: twitter.com
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Министра здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов обратился к жителям региона от лица медицинского сообщества. По его словам все усилия медиков сейчас направлены на оказание помощи и спасение жизней земляков от ОРВИ, гриппа, пневмонии и коронавируса.

– Распространяя недостоверную информацию в социальных сетях, вы не только отвлекаете от исполнения обязанностей медиков, вынужденных разъяснять неправдоподобность сведений, но и формируете неверное общественное мнение, – написал Ратманов в своем твиттере.

Также он попросил жителей Самарской области соблюдать карантин и все важные рекомендации. По его словам, врачи работают в круглосуточном режиме и делают все для возвращения здоровья заболевшим. Отметим, в Самарской области за три дня не появилось новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе их 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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