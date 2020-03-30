Самарцы смогут приобрести жилье в «Кошелев-Проекте» без визита в офис

30 Март 2020 2020-03-30T12:51:17+03:00

Связаться с менеджерами компании можно будет через сайт или с помощью популярных соцсетей и мессенджеров

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Из-за неблагоприятной эпидемобстановки в Самарской области еще одна компания ушла на удаленный режим работы. Речь идет о «Кошелев-проекте». Теперь самарцев будут консультировать по приобретению жилья не в офисах, а в онлайн-режиме. Так, будут доступны следующие виды услуг:

- дистанционная консультация по всем объектам в продаже;

- подбор подходящей квартиры;

- рекомендация льготной, государственной программы;

- консультация по вопросам ипотеки, подача заявки на ипотеку в онлайн-режиме;

- подбор банка и программы кредитования, расчет условий страхования;

- одобрение ипотеки онлайн;

- презентации планировок квартир и фотографии отделки и самого района;

- предоставление списка всех необходимых для приобретения квартиры документов.

Пообщаться с менеджерами компании можно будет на сайте www.koshelev.life через форму Jivochat. Также сотрудники «Кошелев-Проекта» будут отвечать на вопросы покупателей в самых популярных соцсетях и мессенджерах: «Одноклассники», Facebook «ВКонтакте», инстаграм, WhatsApp, Viber. Проконсультироваться можно и по телефону: 331-3000.

ИСТОЧНИК KP.RU