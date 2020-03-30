Самарцы смогут приобрести жилье в «Кошелев-Проекте» без визита в офис
Из-за неблагоприятной эпидемобстановки в Самарской области еще одна компания ушла на удаленный режим работы. Речь идет о «Кошелев-проекте». Теперь самарцев будут консультировать по приобретению жилья не в офисах, а в онлайн-режиме. Так, будут доступны следующие виды услуг:
- дистанционная консультация по всем объектам в продаже;
- подбор подходящей квартиры;
- рекомендация льготной, государственной программы;
- консультация по вопросам ипотеки, подача заявки на ипотеку в онлайн-режиме;
- подбор банка и программы кредитования, расчет условий страхования;
- одобрение ипотеки онлайн;
- презентации планировок квартир и фотографии отделки и самого района;
- предоставление списка всех необходимых для приобретения квартиры документов.
Пообщаться с менеджерами компании можно будет на сайте www.koshelev.life через форму Jivochat. Также сотрудники «Кошелев-Проекта» будут отвечать на вопросы покупателей в самых популярных соцсетях и мессенджерах: «Одноклассники», Facebook «ВКонтакте», инстаграм, WhatsApp, Viber. Проконсультироваться можно и по телефону: 331-3000.
ИСТОЧНИК KP.RU