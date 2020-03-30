2020-03-30T12:55:10+03:00
Общество

Парк-отели, турбазы, санатории Самарской области могут стать госпиталями в связи с угрозой коронавируса

Также на их площадках возможно проведение тестов на COVID-19
Владислав КИРСАНОВ
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За последние три дня число заболевших коронавирусом в регионе не изменилосьЗа последние три дня число заболевших коронавирусом в регионе не изменилосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время заседания оперативного штаба по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией было поручено проработать вопрос о функционировании парк-отелей, баз отдыха, турбаз в связи с угрозой инфекции.

– Областной минздрав и Управление Роспотребнадзора по региону получили поручение отработать с частными медицинскими организациями возможность проведения тестов на коронавирус в их лабораториях, а также развертывание госпитальной базы на их площадках, – говорится в сообщении.

Отметим, за последние три дня в Самарской области не появилось новых заболевших коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 14 случаев, один человек выздоровел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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