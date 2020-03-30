Закроют ли Самару из-за коронавируса: прогнозы и мнение экспертов

30 Март 2020 2020-03-30T13:02:13+03:00

Вот эта фотография гуляет по социальным сетям, но ее авторы даже не могут определиться, где это происходит

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Ситуация в стране становится все напряженнее, например, в Москве ввели режим самоизоляции для всех граждан и многие горожане задаются вопросом закроют ли Самару из за коронавируса и когда это может произойти.

В выходные горожан напугали учения в Рощинском по борьбе с коронавирусом. Многие подумали, что военные собираются установить охрану на границах региона. Также в социальных сетях появлялись фотографии заграждений на трассе по дороге в Оренбург.

Но эти слухи не подтвердились. Сейчас границы Самары и Самарской области открыты, въехать можно с любой стороны, также как и выехать. Единственные ограничения, которые вводятся - это запрет на проезд грузовиков по трассе М5, но это делается не из-за коронавируса, а из-за строительства транспортной раззвязки.

Эксперты уверены, что сегодня нет необходимости закрывать Самару и Самарскую область. Тем не менее, есть информация, что возможность введения строгого режима изоляции во многих регионах будет обсуждаться сегодня. Вся достоверная информация появится на нашем сайте и на ресурсах правительства Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU