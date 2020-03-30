2020-03-30T13:02:13+03:00
Общество

Закроют ли Самару из-за коронавируса: прогнозы и мнение экспертов

Узнали, могут ли закрыть Самару из-за коронавируса, что происходит прямо сейчас
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот эта фотография гуляет по социальным сетям, но ее авторы даже не могут определиться, где это происходитВот эта фотография гуляет по социальным сетям, но ее авторы даже не могут определиться, где это происходит
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Ситуация в стране становится все напряженнее, например, в Москве ввели режим самоизоляции для всех граждан и многие горожане задаются вопросом закроют ли Самару из за коронавируса и когда это может произойти.

В выходные горожан напугали учения в Рощинском по борьбе с коронавирусом. Многие подумали, что военные собираются установить охрану на границах региона. Также в социальных сетях появлялись фотографии заграждений на трассе по дороге в Оренбург.

Но эти слухи не подтвердились. Сейчас границы Самары и Самарской области открыты, въехать можно с любой стороны, также как и выехать. Единственные ограничения, которые вводятся - это запрет на проезд грузовиков по трассе М5, но это делается не из-за коронавируса, а из-за строительства транспортной раззвязки.

Эксперты уверены, что сегодня нет необходимости закрывать Самару и Самарскую область. Тем не менее, есть информация, что возможность введения строгого режима изоляции во многих регионах будет обсуждаться сегодня. Вся достоверная информация появится на нашем сайте и на ресурсах правительства Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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