Правда или миф: россияне могли переболеть коронавирусом до всемирной эпидемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:22:50+03:00

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Могли ли россияне переболеть коронавирусом? Этот вопрос не дает покоя жителям страны. Ведь в конце прошлого года многие прошли все знакомые симптомы: высокая температура, которая держалась несколько дней, слабость, головная боль, кашель. При этом врачи не могли объяснить, что это за болезнь.

Все это очень похоже на коронавирусную инфекцию, которая в то время только начала появляться в Китае. Теоретически, вирус мог попасть в Россию через любого жителя Поднебесной, которые охотно путешествовали по еще открытым границам в нашу страну. Представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович ответила на этот вопрос. По ее словам, ее удивляет мнение «экспертов», которые «прочитали три статьи и думают, что они все знают».

– Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом – те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, – цитирует Вуйнович kp.ru.

Она также посоветовала не выходить из дома, соблюдать меры безопасности и не думать о том, что было, а исходить из того, что есть сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU