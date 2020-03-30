2020-03-30T13:46:40+03:00
Общество

С деньгами и дезориентирован: полицейские Тольятти смогли найти пропавшего без вести пенсионера

При себе у 84-летнего мужчины были 15 тысяч рублей и ключи от квартиры
Владислав КИРСАНОВ
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Пенсионера удалось вернуть родственникамПенсионера удалось вернуть родственникамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях, в Тольятти без вести пропал пожилой мужчина, проживающий в Центральном районе города. Он взял с собой 15 тысяч рублей, ключи от квартиры и ушел у неизвестном направлении. Как пояснили родственники пропавшего, 84-летний дедушка дезоринтирован и нуждается в помощи врачей. На розыск был ориентирован весь личный состав полиции.

– Его нашли инспекторы ДПС, несшие службу ранним утром в Автозаводском районе города. Они заметили пожилого мужчину рядом с остановкой, спросили нужна ли ему помощь и что он делает в 5 утра на улице. Стало понятно, что внешность совпадает с ориентировкой, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы передали дедушку в отдел полиции, а уже оттуда родные забрали его домой. Сейчас с пенсионером все хорошо, а его родственники выразили полицейским огромную благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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