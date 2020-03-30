2020-03-30T14:35:29+03:00
Общество

Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?

Пока что министр здравоохранения, губернатор и мэр лично просят людей остаться дома, но если они не будут слушаться, введут ли комендантский час в Самаре и как скоро это может случиться
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Людей на улицах стало немного меньше уже сейчасЛюдей на улицах стало немного меньше уже сейчасФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области, как и по всей России, с 30 марта начались внеплановые выходные, которые были введены для того, чтобы не дать распространиться угрозе коронавируса. Но в первые дни самарцы не поспешили остаться дома. Сейчас власти призывают горожан быть ответственными, но если те не проявят энтузиазма, могут последовать более жесткие меры. Например, горожан интересует, введут ли комендантский час в Самаре из-за коронавируса?

В оперативном штабе региона уверяют, что оснований для такого утверждения пока нет. В постановлении губернатора прописаны все существующие на данный момент ограничения. Среди них нет запрета находиться за пределами квартиры в вечернее время, как для молодежи, так и для лиц старше 65 лет. При этом гражданам все же рекомендуют как можно меньше выходить на улицу.

Стоит отметить, что в регионе пока всего 14 заболевших коронавирусом. Но главная задача властей - сделать так, чтобы эта цифра и не росла. Напомним, что вчера появилась информация о введении комендантского часа в Подмосковье, но она не подтвердилась.

Тем временем с 30 марта на улицах Самары работают полицейские патрули, которые наблюдают за гражданами, которые должны находиться в самоизоляции: это те, кто вернулся из-за границы и лица старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарская ракета на день станет синей
В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса
Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча
Режим полной самоизоляции в Самаре : введут ли в городе из-за коронавируса?
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?
Премьер-министр РФ призвал ввести московский вариант карантина по коронавирусу во всех регионах страны
С деньгами и дезориентирован: полицейские Тольятти смогли найти пропавшего без вести пенсионера
Правда или миф: россияне могли переболеть коронавирусом до всемирной эпидемии
Закроют ли Самару из-за коронавируса: прогнозы и мнение экспертов
Парк-отели, турбазы, санатории Самарской области могут стать госпиталями в связи с угрозой коронавируса
Самарцы смогут приобрести жилье в «Кошелев-Проекте» без визита в офис
В Самарской области два человека оказались в обсерваторе на карантине из-за коронавируса
Министр здравоохранения Самарской области попросил жителей регионе не верить фейкам и соблюдать карантин
Стало известно, насколько снизился пассажиропоток в Самаре из-за карантина
Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 30 марта не выросло
Елена Лапушкина призвала жителей Самары оставаться дома и обезопасить себя
Главный судебный пристав региона расскажет в пресс-центре «Комсомолки», как будет работать служба в вынужденные выходные
В детских садах Самары появились дежурные группы
Нельзя летучих мышей, змей и обезьян: в России могут запретить есть экзотических животных
В Самарской области закроют проезд грузовиков по трассе М-5
Под Тольятти сотрудники ГИБДД вычислили мужчину с наркотиками
Самарская область снова бьет многолетние температурные рекорды
В Самарской области мужчина задолжал ребенку алиментов на 900 тысяч рублей
Влетел в столб: ранним утром в Самарской области в ДТП погиб мужчина
Украл телефон и продал его за 300 рублей: в Самарской области мигрант напал на женщину