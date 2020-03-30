Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?

30 Март 2020 2020-03-30T14:35:29+03:00

Пока что министр здравоохранения, губернатор и мэр лично просят людей остаться дома, но если они не будут слушаться, введут ли комендантский час в Самаре и как скоро это может случиться

Изменить размер текста: A A

В Самарской области, как и по всей России, с 30 марта начались внеплановые выходные, которые были введены для того, чтобы не дать распространиться угрозе коронавируса. Но в первые дни самарцы не поспешили остаться дома. Сейчас власти призывают горожан быть ответственными, но если те не проявят энтузиазма, могут последовать более жесткие меры. Например, горожан интересует, введут ли комендантский час в Самаре из-за коронавируса?

В оперативном штабе региона уверяют, что оснований для такого утверждения пока нет. В постановлении губернатора прописаны все существующие на данный момент ограничения. Среди них нет запрета находиться за пределами квартиры в вечернее время, как для молодежи, так и для лиц старше 65 лет. При этом гражданам все же рекомендуют как можно меньше выходить на улицу.

Стоит отметить, что в регионе пока всего 14 заболевших коронавирусом. Но главная задача властей - сделать так, чтобы эта цифра и не росла. Напомним, что вчера появилась информация о введении комендантского часа в Подмосковье, но она не подтвердилась.

Тем временем с 30 марта на улицах Самары работают полицейские патрули, которые наблюдают за гражданами, которые должны находиться в самоизоляции: это те, кто вернулся из-за границы и лица старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU