2020-03-30T14:37:11+03:00
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

На данный момент общее число пациентов, которым поставили опасный диагноз, составляет 1836
Анастасия ФИЛАТОВА
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Число заразившихся коронавирусом в России продолжает увеличиватьсяЧисло заразившихся коронавирусом в России продолжает увеличиватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса опубликовал новые данные о заразившихся опасной инфекцией россиянах. За минувшие сутки медики выявили 302 новых случая заражения. Жителей Самарской области среди них нет. Теперь общее число пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» составляет 1836 человек. Выздоровели уже 66 человек. На данный момент известно о 9 погибших, пишет kp.ru.

Наибольшее число заболевших — в Москве. За сутки опасный диагноз подтвердили у 212 жителей столицы. В связи с этим там ввели полный режим самоизоляции. На втором месте по заражению коронавирусом — республика Коми. Там выявили еще 15 человек, которые подхватили инфекцию.

Добавим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав всех регионов по примеру Москвы ввести полный карантин для жителей. По его мнению, это должно помочь снизить распространение коронавируса по стране. Для нарушителей режима самоизоляции в ближайшее время могут ввести приличные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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