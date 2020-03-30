Режим полной самоизоляции в Самаре : введут ли в городе из-за коронавируса?

30 Март 2020 2020-03-30T15:19:55+03:00

Пока что на улицах еще можно находиться. Но не нужно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В каком случае городу может грозить режим полной самоизоляции в Самаре из-за коронавируса и нерадивости граждан на вынужденных каникулах

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В Москве после слишком бодрого начала вынужденных выходных, власти решили посадить горожан под замок - по квартирам. Грозит ли режим вынужденной самоизоляции в Самаре, пока непонятно. Его могут ввести в городе из-за коронавируса - рассмотреть подобную возможность предложил губернаторам регионов премьер Михаил Мишустин.

Пока что в Самаре решение о режиме полной самоизоляции не принято. Утром прошло заседание оперативного штаба в регионе, на котором стало известно, что у нас нет новых заболевших. Сейчас уже работают ограничительные меры: например, закрыты кафе, рестораны, торговые центры, многие другие организации. Большинство граждан перевели на удаленную работу. Роспотребнадзор выявил 19 организаций, которые нарушили приказ о приостановке работы, на них составили протоколы.

Будут ли меры становиться жестче, горожане могут узнать уже вечером 30 марта. По традиции о новых постановлениях и принятых решениях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказывает в своем инстаграме. Также КП-Самара будет следить и рассказывать, появится ли режим полной самоизоляции в Самаре и что делать, если его введут.

ИСТОЧНИК KP.RU