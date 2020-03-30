Режим полной самоизоляции в Самаре : введут ли в городе из-за коронавируса?
В Москве после слишком бодрого начала вынужденных выходных, власти решили посадить горожан под замок - по квартирам. Грозит ли режим вынужденной самоизоляции в Самаре, пока непонятно. Его могут ввести в городе из-за коронавируса - рассмотреть подобную возможность предложил губернаторам регионов премьер Михаил Мишустин.
Пока что в Самаре решение о режиме полной самоизоляции не принято. Утром прошло заседание оперативного штаба в регионе, на котором стало известно, что у нас нет новых заболевших. Сейчас уже работают ограничительные меры: например, закрыты кафе, рестораны, торговые центры, многие другие организации. Большинство граждан перевели на удаленную работу. Роспотребнадзор выявил 19 организаций, которые нарушили приказ о приостановке работы, на них составили протоколы.
Будут ли меры становиться жестче, горожане могут узнать уже вечером 30 марта. По традиции о новых постановлениях и принятых решениях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказывает в своем инстаграме. Также КП-Самара будет следить и рассказывать, появится ли режим полной самоизоляции в Самаре и что делать, если его введут.
ИСТОЧНИК KP.RU