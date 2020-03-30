Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча

30 Март 2020 2020-03-30T15:23:15+03:00

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Пожилые люди на самоизоляции в Самаре получат бесплатную еду из Курумоча. Ежедневно аэропорт будет готовить более 3 тысяч рационов трехразового питания для людей старше 65 лет. В акции также принимают участие аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

– Несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты, холдинг стремится внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолению её последствий, – сообщает пресс-служба Курумоча.

Отметим, с конца марта по 14 апреля людей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. На службы социальной защиты возложена обязанность оказывать поддержку в виде лекарств и продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU