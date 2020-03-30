В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области провели внеплановую проверку в Кинеле. Один из местных жителей является предпринимателем, производящим и продающим продукцию животного происхождения.
– У мужчины было обнаружено 12 кг колбасных изделий без сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции. Колбаса была изъята из оборота и, согласно действующему законодательству, направлена на утилизацию, – сообщили в надзорном органе.
В отношении предпринимателя был оформлен протокол об административном нарушении. Он получил предписание об устранении выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU