В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы

30 Март 2020 2020-03-30T16:20:22+03:00

У продукта не было никаких сопроводительных документов

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области провели внеплановую проверку в Кинеле. Один из местных жителей является предпринимателем, производящим и продающим продукцию животного происхождения.

– У мужчины было обнаружено 12 кг колбасных изделий без сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить безопасность продукции. Колбаса была изъята из оборота и, согласно действующему законодательству, направлена на утилизацию, – сообщили в надзорном органе.

В отношении предпринимателя был оформлен протокол об административном нарушении. Он получил предписание об устранении выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU