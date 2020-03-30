Самарская ракета на день станет синей

30 Март 2020 2020-03-30T18:24:22+03:00

Родителям не просто услышать такой диагноз своего ребенка Фото: Анар МОВСУМОВ

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В Самаре синим подсветят ракету на проспекте Ленина, сам музейный комплекс и прилегающие улицы. Сделают это 2 апреля в рамках акции «Зажги синим» в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями.

В этот день синяя подсветка загорается на многих зданиях и знаковых достопримечательностях в мире: Ниагарский водопад, Сиднейская опера, пирамиды в Гизе. Это подчеркивает масштаб проблемы.

Российские города уже не первый год присоединяются к акции, Самара же примет участие в ней впервые. Поддержать инициативу приглашают всех горожан: в этот день можно подсветить синей лампой или гирляндой окна; одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме. Выложить тематические посты в синем цвете можно и в инстаграме с хештегами #зажгисиним и #2апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU