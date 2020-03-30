Заезжий угонщик: в Самарской области объявился автомобильный вор из Оренбурга

30 Март 2020 2020-03-30T18:39:34+03:00

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В Нефтегорске был угнан автомобиль «Приора». Вор разработал для этого очень серьезный план. Изначально он вызвал на место эвакуатор, водитель которого не стал детально вглядываться в документы на машину. После этого эвакуатор с похищенной машиной проследовал по указанному злоумышленником месту.

– Эвакуаторщик подтвердил, что с ним рассчитывался не заказчик, а его знакомый. Полицейские нашли этого мужчину, который пояснил, что не знает, где находится похищенное имущество, однако вывел правоохранителей на подозреваемого, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Им оказался 38-летний житель Оренбургской области. Свою вину он отрицать не стал, к тому же ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас на него заведено уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU