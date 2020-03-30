В Самарской области руководители завода не выплатили своим работникам зарплату на сумму в 3 миллиона рублей

30 Март 2020 2020-03-30T18:37:09+03:00

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В Кинельской межрайонной прокуратуре заинтересовались ООО «Алексеевский Силикатный Кирпич». Как выяснили правоохранители, предприятие имеет задолженность перед 88 работниками по заработной плате за период с ноября 2019 года по январь 2020-го. Общая сумма долга - почти 3 миллиона рублей.

- По результатам проведенной проверки в отношении директора предприятия Марии Розановой и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

Также директору общества объявили предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства. В мировой суд Кинельского района было направлено 88 заявлений о вынесении судебных приказов по взысканию с «АСК» начисленной, но не выплаченной зарплаты. Они были рассмотрены и удовлетворены, приказы передали на исполнение судебным приставам.

В надзорном ведомстве добавляют, что сейчас предприятие приступило к погашению долгов перед работниками. Уже выплачено свыше 1,7 млн рублей. Выплаты продолжаются. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU