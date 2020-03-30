Жительница Украины, заразившая односельчан коронавирусом, просит, чтобы ее с детьми не сжигали

30 Март 2020 2020-03-30T19:01:57+03:00

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Скандальная ситуация разыгралась в Украине. Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Елизовета на своей странице в Facebook выложила видео, в котором на коленях просит односельчан не сжигать заживо ее с внуками и детьми.

- Хочете режьте, рубайте мени, не трогайте их! - обратилась женщина.

Как сообщает сайт kp.ru, баба Елизавета стала так называемым «нулевым пациентом», из-за которого Черновцы стали центром эпидемии коронавируса на Украине. С 19 марта это село и три соседних закрыли на карантин, на въезде установили блокпосты.

Как говорят местные жители, заробитчанка Елизавета вместе с тысячами односельчан ездила в Италию драить унитазы, но с началом пандемии вернулась домой.

- Мало того, что она заразила всю свою родню, включая двух невесток и троих внуков, которые устроили гульбу по поводу ее приезда, - рассказали возмущенные односельчане нашим украинским коллегам-журналистам. - Она еще и по митингам бегала, активистка, блин! Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила! И таких, как она, сотни на Буковине, из-за них мор начнется, вторая Италия!

Женщина не только заразила других людей, но и сама попала в больницу с легкой формой вируса. Но сейчас она уверяет, что вылечилась, и просит лишь, чтобы ее не убивали.

Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, попросила прощения.

ИСТОЧНИК KP.RU