Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом

30 Март 2020 2020-03-30T19:03:39+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 30 марта, проверил, как организации соблюдают ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, он наведался в торговый центр «Гудок». Напомним, все крупные ТЦ до 5 апреля на особом контроле - в них могут работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости.

- Сотрудники разных отделов отмечают: несмотря на то, что покупателей в ТЦ мало, на выручке это практически не отразилось, - рассказывают в департаменте информационной политики региона. - Более, чем в два раза увеличились продажи онлайн по отдельным категориями товаров. Особым спросом пользуется доставка на дом.

Большинство сотрудников ТЦ соблюдают меры предосторожности. Медицинской макси не оказалось разве что у парня из салона сотовой связи. Дмитрий Азаров вручил ее молодому человеку и поручил министерству промышленности выйти на руководство компании и выяснить, в чем дело, почему нет средств индивидуальной защиты у людей.

ИСТОЧНИК KP.RU