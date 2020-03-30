2020-03-30T19:03:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом

Одному из сотрудников салона сотовой связи губернатор подарил медицинскую маску
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Азаров подарил сотруднику салона сотовой связи маскуДмитрий Азаров подарил сотруднику салона сотовой связи маскуФото: соцсети
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 30 марта, проверил, как организации соблюдают ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, он наведался в торговый центр «Гудок». Напомним, все крупные ТЦ до 5 апреля на особом контроле - в них могут работать только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости.

- Сотрудники разных отделов отмечают: несмотря на то, что покупателей в ТЦ мало, на выручке это практически не отразилось, - рассказывают в департаменте информационной политики региона. - Более, чем в два раза увеличились продажи онлайн по отдельным категориями товаров. Особым спросом пользуется доставка на дом.

Большинство сотрудников ТЦ соблюдают меры предосторожности. Медицинской макси не оказалось разве что у парня из салона сотовой связи. Дмитрий Азаров вручил ее молодому человеку и поручил министерству промышленности выйти на руководство компании и выяснить, в чем дело, почему нет средств индивидуальной защиты у людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции
Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом
Жительница Украины, заразившая односельчан коронавирусом, просит, чтобы ее с детьми не сжигали
«Береженого бог бережет»: Владимир Путин просит россиян серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Самарской области руководители завода не выплатили своим работникам зарплату на сумму в 3 миллиона рублей
Заезжий угонщик: в Самарской области объявился автомобильный вор из Оренбурга
Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство
В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения
В Самаре убирают воду с дорог и латают ямы
Самарская ракета на день станет синей
В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса
Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча
Режим полной самоизоляции в Самаре: введут ли в городе из-за коронавируса?
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?