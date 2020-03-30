Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T20:58:42+03:00

На работу продолжат ездить только те, кому это необходимо Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Узнали, кому можно ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции

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Президент Татарстана Рустам Минниханов 30 марта ввел в республике жесткий режим самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом. «Комсомолка» узнала, можно ли будет в период самоизоляции в Татарстане ездить на работу.

Трудиться продолжат представители так называемых неотложных профессий. Речь идет о работниках учреждений непрерывного цикла, сотрудниках аптек, больниц, продуктовых сетей, силовых ведомств. Все эти люди продолжат ездить на работу - им советуют пользоваться личным транспортом.

В то же время для тех, кому необходимо ездить на работу, будет ходить общественный транспорт. Снизится лишь его интенсивность.

Работа междугородних автобусов будет приостановлена. Меньше будут ездить электрички. Внутренние авиарейсы по России пока продолжаться, правда, контроль за пассажирами будет усилен.

Режим самоизоляции распространяется на всех жителей Татарстана. Полный порядок, по которому жители республики смогут покидать свое жилье, будет определен в ближайшие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU