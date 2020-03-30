2020-03-30T20:58:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции

Узнали, кому можно ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции
Михаил ГОРЮНОВ
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На работу продолжат ездить только те, кому это необходимоНа работу продолжат ездить только те, кому это необходимоФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Президент Татарстана Рустам Минниханов 30 марта ввел в республике жесткий режим самоизоляции в связи с борьбой с коронавирусом. «Комсомолка» узнала, можно ли будет в период самоизоляции в Татарстане ездить на работу.

Трудиться продолжат представители так называемых неотложных профессий. Речь идет о работниках учреждений непрерывного цикла, сотрудниках аптек, больниц, продуктовых сетей, силовых ведомств. Все эти люди продолжат ездить на работу - им советуют пользоваться личным транспортом.

В то же время для тех, кому необходимо ездить на работу, будет ходить общественный транспорт. Снизится лишь его интенсивность.

Работа междугородних автобусов будет приостановлена. Меньше будут ездить электрички. Внутренние авиарейсы по России пока продолжаться, правда, контроль за пассажирами будет усилен.

Режим самоизоляции распространяется на всех жителей Татарстана. Полный порядок, по которому жители республики смогут покидать свое жилье, будет определен в ближайшие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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