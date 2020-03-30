Студентов самарского аграрного вуза отправили на родину в Казахстан

30 Март 2020 2020-03-30T21:00:48+03:00

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30 марта 54 студента Самарского государственного аграрного университета - граждане Казахстана - отправились на родину. Они продолжают обучение там - до снятия мер ограничительного характера, связанных с борьбой с коронавирусом.

- Бесплатная автобусная поездка была организована усилиями руководства университета в целях обеспечения пребывания студентов во время карантина дома, вместе со своими семьями, - отметили в пресс-службе вуза.

Организаторам поездки благодаря участию Акимата Западно-Казахстанской области Республики Казахстан и поддержке оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Самарской области удалось достигнуть с пограничной службой договоренностей по безопасному и беспрепятственному пересечению студентами государственных границ России и Казахстана.

После прохождения карантина в Казахстане ребята смогут вернуться в родные семьи, чтобы в это непростое время быть со своими близкими. Обучение студентов продолжится удаленно, с применением современных дистанционных форматов.

- Были, конечно, некоторые опасения в силу закрытия российской границы с 00 часов сегодняшнего дня. Но для того, чтобы граждане Казахстана вернулись домой, были достигнуты договоренности со всеми сторонами. К тому же, как пояснили российские пограничники, закрытие границы не распространяется на граждан, возвращающихся на родину. Мы сами родители и нам была понятна озабоченность семей студентов из соседней республики, - отметил проректор по развитию Самарского ГАУ Алексей Брумин.

ИСТОЧНИК KP.RU