Режим полной самоизоляции в Самарской области введен 31 марта 2020

30 Март 2020 2020-03-31T10:53:02+03:00

Дмитрий Азаров указом ввел режим полной самоизоляции в Самарской области с 31 марта 2020 года

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Губернатор Дмитрий Азаров объявил о введении в Самарской области режима полной самоизоляции с 31 марта 2020 года. Связан он с распространением угрозы коронавируса. Он будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое сообщение губернатор озвучил на заседании Губернской думы.

В период самоизоляции жители региона будут обязаны оставаться дома. Покидать его смогут только работники учреждений непрерывного цикла, сотрудники медучреждений, продуктовых магазинов и аптек. Для всех остальных в течение нескольких дней введут особый порядок.

- Мы вводим дополнительные ограничения. Режим особой готовности в Самарской области. Мы вводим запрет вход в парки и лесопарки, нахождение в них. Запрет для граждан покидать места проживания, за исключением специальных случаев. Обязываем граждан соблюдать дистанцию 1,5 метров. Передвижение по территории региона только при наличии справки с места работы, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что в Самарской области на 30 марта подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. 1 пациент уже выписан. Более подробная информация о новостях коронавируса в Самарской области в нашей статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU