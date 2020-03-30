Режим полной самоизоляции в Оренбургской области: введут ли в городе из-за коронавируса?

30 Март 2020 2020-03-30T20:11:04+03:00

В каком случае городу может грозить режим полной самоизоляции в Оренбургской области из-за коронавируса и когда его могут ввести

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Режим полной самоизоляции в Оренбургской области из-за коронавируса могут принять в скором времени, также как к Москве. Сегодня регионам поручил проработать подобные меры премьер Михаил Мишустин. Это делается для того, чтобы максимально предупредить проблему, сыграть на опережение в борьбе с коронавирусом.

Сейчас по аналогии со всей страной в Оренбурге и Оренбургской области запрещены развлекательные мероприятия, закрыты торговые центры и рестораны. Усилить режим самоизоляции здесь смогут если таковым будет решение губернатора Дениса Паслера. Это будет значить, что отныне нельзя выходить на улицу без веской причины, дом можно покидать только для того, чтобы купить продукты.

Сейчас оренбуржцы уже стараются прислушиваться к рекомендациям, но многих теплая погода все же гонит на улицу. Пока что жителей только предупреждают через громкоговорители в машинах МЧС. А работу магазинов Леруа Мерлен остановят по решению суда.

Напомним, что вследствие заражения коронавирусом в Оренбургской области уже умер бизнесмен, имевший связи с Самарской областью. Правда, медики говорят, что у него было множество сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU