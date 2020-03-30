2020-03-30T21:03:49+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские устроили погоню за пьяным водителем на иномарке

Теперь нарушителю грозят штраф и лишение прав [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД ТольяттиНарушителя задержали сотрудники ГИБДД ТольяттиФото: принтскрин видео.
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На днях в Тольятти экипаж ДПС в составе старших лейтенантов Роланда Курисева и Дмитрия Миронова на маршруте патрулирования на Южном шоссе заметили в потоке машин «Киа Рио», схожий с одним из разыскиваемых авто. Обратил внимание на иномарку Миронов - вспомнил, что им озвучил оперативный дежурный при заступлении на службу.

Полицейские попытались остановить подозрительную машину. Водителя и его пассажиров удалось задержать в районе дома № 43 на Южном шоссе. За рулем авто оказался 25-летний мужчина, судя по всему, пьяный.

- В отношение нарушителя собраны материалы об административных правонарушениях - «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в ГИБДД Тольятти.

За то, что автолюбитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ему теперь грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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