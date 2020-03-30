2020-03-30T21:29:25+03:00
Общество

В Самаре из-за коммунальных работ приостановили движение трамваев

Речь идет о составах, которые ходят в районе пересечения улиц Победы и Советской
Михаил ГОРЮНОВ
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Трамваи вернутся на пути после ремонтаТрамваи вернутся на пути после ремонтаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре появились изменения в движении трамвайных маршрутах. Речь идет о составах, которые ходят в районе пересечения улиц Победы и Советской.

- Внимание! В связи с проведением "Самарскими коммунальными системами" аварийных работ в районе пересечения улиц Победы и Советской с двух часов дня 30 марта движение трамвайных маршрутов №№ 8 и 10, - с таким обращением к горожанам в твиттере выступили представители департамента транспорта города.

Движение приостановлено до окончания коммунальщиками работ. Отметим, что трамвайный маршрут № 25 тоже временно изменил свою схему. Теперь его конечная остановка - Костромской переулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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