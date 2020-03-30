Самарские студенты помогают пенсионерам справляться с самоизоляцией

30 Март 2020 2020-03-30T21:47:45+03:00

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В Самаре студенты медики помогают медучреждениям организовывать работу с людьми, которые находятся в самоизоляции. Особое внимание уделяется пожилым гражданам, для которых коронавирус очень опасен. По инициативе ректора Самарского государственного медуниверситета Александра Колсанова в вузе создан специальных координационный штаб, куда привлечено около двухсот учащихся СамГМУ и учащихся медицинского колледжа имени Н.Ляпиной.

- Ребята работают посменно в поликлиниках Самары. В первую очередь, придя на смену, они обзванивают тех, кто находится в группе риска, и опрашивают их. Главная задача — вовремя выявить изменения самочувствия, предотвратить развитие болезни и направить врача, - говорит координатор штаба, врач-профилактик Артем Сергеев.

Все волонтеры перед тем, как приступить к работе, проходят специальное обучение. Ребята говорят, что за смену их команда обзванивает более 80 человек. Работают они в тесном контакте с участковыми терапевтами.

Между тем в Департамент по делам молодежи минобрнауки региона отмечают, что уже 435 волонтеров помогают одиноким пенсионерам. Добровольцы приносят им продукты, лекарства, помогают с оплатой улуг ЖКХ. Количество волонтеров растет ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU