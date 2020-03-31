Дмитрий Азаров объявит режим полной самоизоляции в Самарской области до обеда 31 марта
Режим полной самоизоляции в Самарской области должны ввести уже в первой половине вторника, 31 марта. Об этом на своей страничке в инстаграме рассказал глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что к нему в 22.30 поступило письмо главного санитарного врача региона с просьбой ужесточить принятые меры.
- Сейчас документ прорабатывает правительство Самарской области и он будет подписан и выложен на соответствующие ресурсы уже в первой половине дня 31 марта, - отметил Дмитрий Азаров. Документ должны опубликовать на сайте https://pravo.samregion.ru/.
Напомним, что режим полной самоизоляции уже введен в Москве и Московской области. Также этому опыту последовали в 26 регионах РФ. Первыми о решении объявили власти Татарстана, Адыгеи, Калининграда, Мурманска. У всех губернаторов правила немного отличаются.
В Самарской области коронавирусом больны 14 человек. Один выздоровел. Более подробные новости здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Самаре, последние новости на 31 марта 2020 года: пока без новых заболевших и без карантина
Представляем самые точные последние новости про коронавирус в Самаре на 31 марта 2020 года: честно, подробно и самое интересное о развитии ситуации (подробности)
Анализы на коронавирус не подтвердились у 30 человек в Самарской области
Губернатор рассказал о тех, кто вчера узнал, что не болен коронавирусом (подробности)
«С самарскими родственниками не встречался»: брат умершего от коронавируса оренбургского бизнесмена рассказал о его болезни
Глава села Новое Усманово Камышлинского района признается – для его односельчан смерть брата открыла глаза на всю опасность коронавируса(подробности)
«За границей не были, руки мыли»: бабушка девочки с коронавирусом из Самары рассказала, как заболела ее внучка
Женщина рассказала «Комсомолке», что ее семья не общалась ни с кем, кто приехал из-за рубежа. Правда, медики в этом сомневаются (подробности)
«Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым»: самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»