Вместе веселее: в Тольятти мужчина прописал в своей квартире 43 мигранта

31 Март 2020 2020-03-31T09:55:43+03:00

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Полицейские Тольятти выявили в городе факт фиктивной постановки на учет граждан, прибывших из соседних республик. Хозяин квартиры на улице Ушакова подарил прописку 43 мигрантам. В дальнейшем он не собирался предоставлять им жилое помещение.

– 37-летний мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что за свои «добрые» дела он получил вознаграждение в виде 6 тысяч рублей. При этом злоумышленник был предупрежден об ответственности за нарушение закона, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое предусматривает данная статья, – до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU