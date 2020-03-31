2020-03-31T09:57:21+03:00
Звезды

Игорь Николаев не болен коронавирусом, но борется с пневмонией

О состоянии певца сайту kp.ru рассказала его жена Юлия Проскурякова
Анастасия МЫШКИНА
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Игорь Николаев чувствует себя лучшеИгорь Николаев чувствует себя лучшеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Анализы Игоря Николаева на коронавирус оказались отрицательными, получены уже два таких результата. О состоянии певца и его реакции на хорошие новости сайту kp.ru рассказала его жена Юлия Проскурякова.

- Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале «Коммунарки». Все остальное Игорь, как выздоровеет и посчитает нужным, расскажет сам! - рассказала она изданию.

Сейчас Игорь Николаев находится в «Коммунарке», посещать его запрещено. Музыканта госпитализировали сразу, как он почувствовал недомогание. Так как он общался с Львом Лещенко, который сдал положительный тест, его отправили на анализы на коронавирус. Супруги не виделись уже больше 12 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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