Скончался заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Виктор Карпов

31 Март 2020 2020-03-31T08:46:07+03:00

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На 94-м году жизни ушел из жизни Виктор Карпов. Вся его жизнь была неразрывно связана с футбольным клубом «Крылья Советов». Именно Карпову принадлежит рекорд самарцев по непрерывному стажу в команде – 21 сезон в качестве ведущего игрока и главного тренера.

– Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича. Мы скорбим вместе с вами, – говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Карпов, помимо того, что являлся настоящей легендой клуба, имел звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР. Он выступал в самарской команде в качестве игрока с 1947 по 1959 годы. На его счету 266 матчей и 32 гола.

ИСТОЧНИК KP.RU