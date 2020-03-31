2020-03-31T10:08:42+03:00
Общество

«Буду сообщать, как мы покакали, сколько съели»: Божена Рынска не устает радовать постами про новорожденную дочку

Вдова продемонстрировала миру свой главный козырь в борьбе за наследство покойного мужа Малашенко
Анастасия МЫШКИНА
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Божена Рынска хвалится новорожденной дочкойБожена Рынска хвалится новорожденной дочкойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Божена Рынска вовсю рассказывает миру о своей новорожденной дочурке. Девочку для светской обозревательницы родила суррогатная мать, в дело пошел замороженный биоматериал покойного. Сразу после рождения малышки вдова Игоря Малашенко сфотографировалась с ней для обложки модного журнала. Затем прорекламировала маленькую Женечку в качестве невесты для сына Петросяна. А сейчас поделилась снимками первой встречи с дочкой:

- Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами. Тут же получила кличку «Чингисхайм» - нос еврейский, глаза монгольские, - приводит слова Божены Рынски сайт kp.ru.

Теперь вдова постоянно рассказывает о крохе. И обещает докладывать россиянам о каждом шаге:

- Каждое утро я буду сообщать вам, как мы покакали, как пропукались, сколько съели, и сколько веса набрали. Сегодня младенец не захотел гулять на балконе, ибо ветер. потребовал поменять подгузник и жрать не по расписанию, а прям вот сейчас. В доказательство твердости намерений, схватила беззубой пастью мой рукав.

Сейчас вдова судится за наследство покойного мужа. Рождение дочки удваивает ее шансы, по оценкам экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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