Потому что надо дома сидеть: в Тольятти «Приора» наехала на мопед

31 Март 2020 2020-03-31T10:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 марта, в Тольятти произошло ДТП. В 22:55 48-летний водитель «Приоры» двигался по улице Ленина. На регулируемом перекрестке он поворачивал налево на зеленый сигнал светофора.

– Водитель легковушки не уступил дорогу мопеду, который ехал прямо во встречном направлении. В результате произошло столкновение. 33-летний водитель мопеда был в застегнутом шлеме, однако это лишь облегчило его травмы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина на двухколесном транспорте был госпитализирован. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU