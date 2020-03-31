2020-03-31T10:12:08+03:00
Общество

Потому что надо дома сидеть: в Тольятти «Приора» наехала на мопед

33-летний мужчина на двухколесном транспорте госпитализирован
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчину на мопеде пришлось срочно госпитализироватьМужчину на мопеде пришлось срочно госпитализироватьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 30 марта, в Тольятти произошло ДТП. В 22:55 48-летний водитель «Приоры» двигался по улице Ленина. На регулируемом перекрестке он поворачивал налево на зеленый сигнал светофора.

– Водитель легковушки не уступил дорогу мопеду, который ехал прямо во встречном направлении. В результате произошло столкновение. 33-летний водитель мопеда был в застегнутом шлеме, однако это лишь облегчило его травмы, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина на двухколесном транспорте был госпитализирован. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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