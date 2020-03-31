2020-03-31T09:25:30+03:00
Общество

Слухи о продаже особняка Джигана и Оксаны Самойловой за 140 млн рублей оказались неправдой

Рэпер и его супруга не собираются продавать дом своей мечты
Илона МАЙСКАЯ
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Звездная пара приобрела особняк в прошлом году за 199 млн рублейЗвездная пара приобрела особняк в прошлом году за 199 млн рублейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Поклонники рэпера Джигана продолжают обсуждать возможный развод с его женой Оксаной Самойловой. На днях якобы появилось подтверждение тому, что пара решила разорвать отношения. На сайте агентства элитной недвижимости появилось объявление о продаже особняка семьи за 139 млн рублей, который находится в закрытом поселке Шато Соверен. Однако все оказалось ошибкой. Джиган и Оксана Самойлова не собираются продавать этот дом, пишет kp.ru.

- Этот объект продан чуть больше года назад. Сейчас там живет семья с детьми. Объявление появилось на сайте посредника по ошибке. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое, - рассказал агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье.

Напомним, что звездная пара приобрела дом своей мечты в прошлом году. Покупка обошлась в 199 млн рублей. На поиски заветного особняка у рэпера и его жены ушло около двух лет. Дом площадью 750 кв.м имеет три этажа. В нем разместились четыре спальни, хамам, большая гардеробная, бассейн. На прилегающей территории также есть детская площадка, барбекю и коттедж для прислуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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