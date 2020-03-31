В Самарской области 48-летний мужчина организовал в своей квартире притон

31 Март 2020 2020-03-31T09:43:04+03:00

За определенное вознаграждение он предоставлял наркоманам свою квартиру

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Полицейские Нефтегорска выявили квартиру, в которой собирались местные жители и употребляли наркотики. Жилой площадью на улице Зеленой владел 48-летний местный житель. Правоохранители в ходе осмотра обнаружили одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотиков.

– Как пояснил задержанный, за определенное вознаграждение он разрешал собираться у него дома наркоманам. Ему давали запрещенные вещества, спиртное или сигареты, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, подразумевает до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU