2020-03-31T10:22:11+03:00
Общество

В Самарской области директора училища уволили за взятку

На него завели уголовное дело
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчину уволили в связи с утратой доверияМужчину уволили в связи с утратой доверияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В конце января 2020 года, в Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, директор училища в регионе получил 200 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по ремонту учебного корпуса.

– Прокуратура Кинельского района вынесла представление министерству образования и науки региона с требованием уволить директора в связи с утратой доверия, – сообщили в надзорном органе Самарской области.

Акт прокурорского реагирования был удовлетворен, должностное лицо уволено. В отношении мужчины продолжается следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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