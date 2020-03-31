2020-03-31T11:56:12+03:00
Общество

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Самарской области: как получить, кому положены

В апреле-мае 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны Самарской области положены выплаты. Как их получить
Владислав КИРСАНОВ
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Для получения средств ветеранам не нужно никуда обращатьсяДля получения средств ветеранам не нужно никуда обращатьсяФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Стало известно, кому положены и как получить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Самарской области. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате некоторым категориям граждан страны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

– 75 тысяч рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы военнослужащих и инвалидов войны. 50 тысяч рублей полагаются труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, – объяснил и.о. прокурора города Сызрани Александр Перцев.

Выплаты запланированы на апрель-май текущего года. Для того, чтобы их получить, нет необходимости куда-либо обращаться. Тем ветеранам, которые получают пенсию через банки, выдадут деньги вместе с пенсией за апрель 2020 года. Те, кому выплаты доставляют на дом, получат их по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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